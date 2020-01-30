Пассажиров, прибывших в аэропорт «Игорь Курчатов», проверяют на коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Челябинска пассажиров начали проверять на коронавирус. Осматривают прибывших транзитом из стран, в которых есть заболевшие — это Китай, США, Австралия, Малайзия, Таиланд, Южная Корея, Тайвань, Франция, Вьетнам, Канада и Непал. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», людям измеряют температуру с помощью тепловизора и опрашивают.

Под раздачу попали и хоккеисты «Куньлунь Ред Стар», прилетевшие на матч с «Трактором». Теперь китайские хоккеисты вынуждены будут провести оставшиеся игры чемпионата в России.

Усиленные меры предосторожности в связи с угрозой нового заболевания приняли и на приграничных вокзалах ЮУЖД. Помещения регулярно проветривают и дезинфицируют. Работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены защитными масками, перчатками и антисептиками.

— Зараженных смертельным коронавирусом, как уверяют в Роспотребнадзоре, в регионе нет. У четырех южноуральцев с подозрением на него диагноз не подтвердился, — рассказывают авторы «Челябушки». — По-прежнему считаем излишней панику, сводки проходят мимо нас, но ситуация принимает опасный оборот в глобальном смысле и расслабляться нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU