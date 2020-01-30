Штрафовать за продажу снюсов детям в Челябинске могут уже с февраля

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:32:05+03:00

Для начала кампании нужно получить всего одну подпись

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Всего одна подпись — губернатора области — необходима, чтобы в Челябинске и в других территориях регионах начали штрафовать за продажу снюсов несовершеннолетним. В четверг, 30 января, Заксобрание области сразу в трех чтениях приняли соответствующий закон.

Размер штрафов зависят от полномочий. Так, физическому лицу, например, обычному гражданину или родителям школяра, предлагающего снюсы в школе, грозит наказание от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо, например, продавцы, могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч. А юридическое лицо, например, магазин, на 50-100 тысяч рублей.

В будущем составлять протоколы сможет полиция, а выписывать штрафы — мировой суд. Но пока соглашение с МВД не подписано, этим займутся административные комиссии при местных органах власти.

Опасный товар уже начали убирать с полок. Однако снюсы легко найти в Интернете.

В прошлом году шестиклассницу отчислили из престижного лицея за торговлю снюсами среди сверстников.

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ИСТОЧНИК KP.RU