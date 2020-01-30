В Челябинской области судят студента-наркоторговца
В Троицке завершено расследование 14 (!) уголовных дел, фигурантом которых стал 18-летний студент местного техникума. Материалы дела — эпизоды распространения синтетического наркотика в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, вчерашнего школьника задержали в конце сентября прошлого года после того, как он сделал два тайника с «закладками» синтетического наркотика.
Полицейские обнаружили у задержанного 18 свертков со светлым порошком. А в мобильнике открылась карта с координатами еще 11 тайников. Все спрятанное изъято и отправлено на экспертизу. Выяснилось, это синтетический наркотик «PVP». Общая масса изъятого наркотика составила более 38 г — крупный размер.
Вина бывшего студента полностью доказана. Дело передано для рассмотрения в Троицкий городской суд.
Двадцать лет жизни он может провести в колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU