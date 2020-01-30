В Челябинской области судят студента-наркоторговца

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:46:18+03:00

18-летний житель Троицка был взят с поличным при устройстве тайников-закладок

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В Троицке завершено расследование 14 (!) уголовных дел, фигурантом которых стал 18-летний студент местного техникума. Материалы дела — эпизоды распространения синтетического наркотика в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, вчерашнего школьника задержали в конце сентября прошлого года после того, как он сделал два тайника с «закладками» синтетического наркотика.

Полицейские обнаружили у задержанного 18 свертков со светлым порошком. А в мобильнике открылась карта с координатами еще 11 тайников. Все спрятанное изъято и отправлено на экспертизу. Выяснилось, это синтетический наркотик «PVP». Общая масса изъятого наркотика составила более 38 г — крупный размер.

Вина бывшего студента полностью доказана. Дело передано для рассмотрения в Троицкий городской суд.

Двадцать лет жизни он может провести в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU