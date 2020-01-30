Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:19:59+03:00

Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года

Изменить размер текста: A A

Синдикат участников – Банк ВТБ (ПАО), ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, Группа ВЭБ.РФ) – открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае (город Находка). Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.) получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC контракту, предполагающему строительство завода «под ключ». Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Производство и выпускаемая им продукция будут отвечать самым высоким экологическим стандартам.

Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования. Кроме того, финансирование в объеме 7 млрд рублей предоставлено инициатору проекта со стороны ФРДВ.

Реализация проекта позволит создать свыше 1500 новых высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае. После запуска завода значительно вырастут налоговые поступления в бюджет, повысится эффективность использования природных ресурсов и укрепятся позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.