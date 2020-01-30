Региональный маткапитал в Челябинской области вырос до 100 тысяч рублей официально

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:35:15+03:00

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В четверг, 30 января, депутаты Законодательного собрания Челябинской области, утвердили новую сумму регионального капитала, который можно получить при рождении третьего ребенка. Теперь он вырос до 100 тысяч рублей.

Капитал проиндексировали практически вдвое. До сих пор он составлял 63 тысяч рублей. Кроме того, расширена категория южноуральцев, которые могут претендовать на эту выплату. Раньше региональный материнский капитал давали только малоимущим, в семьях которых доход на каждого члена семьи не превышал прожиточный минимум. Теперь материнский капитал положен, если доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Кроме того, депутаты продлили ежемесячные выплаты многодетным семьям до трех лет. И теперь не имеет значения, ходит ли ребенок в детсад.

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ИСТОЧНИК KP.RU