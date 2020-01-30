Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:19:13+03:00

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С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в России скачали 90 Пт трафика. Пик интернет-активности абонентов пришелся на 3 января, когда потребление выросло до 11,5 Пт. Челябинск, наряду с Москвой, стал лидером по потреблению интернета и по продолжительности новогодних звонков.

В новогодние праздники абоненты Tele2 в России использовали 90 Пт трафика, что на 80% превысило показатель прошлого года. В первый час нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.

Жители Челябинска за первые восемь дней нового года скачали около 4 Пт трафика, что практически вдвое превысило объем потребления годом ранее. Ту же динамику пользователи интернета показали в новогоднюю ночь — по сравнению с прошлым годом объем трафика вырос в два раза. Для сравнения: абоненты Tele2 в Перми в тот же период они скачали 2,8 Пт трафика, а клиенты в Екатеринбурге — около 2 Пт.

По сравнению с прошлым годом продолжительность звонков в России в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 7% до 66 млн часов. Охотнее всего голосовой связью в праздники пользовались абоненты из Москвы. Челябинские абоненты Tele2 в этот период проговорили около 4,5 млн часов и заняли второе место по продолжительности выговоренных за праздники минут по России.

Интересно, что наряду с Москвой, Челябинск стал лидером обоих рейтингов — как по потреблению интернета, так и по продолжительности новогодних звонков.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 в России отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.