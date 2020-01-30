Генплан Челябинска против чиновников: новый мусорный полигон есть, но его не построят

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:42:18+03:00

В проект генплана Челябинска мусорный полигон в Чишме включили, но строить не хотят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Документ генплана Челябинска, рассчитанный до 2039 года, предполагает строительство постоянного полигона для захоронения непереработанных отходов близ поселка Чишма. О строительстве много говорили в бытность министра экологии региона Ирины Гладковой. Далее информация была противоречивой.

Например, летом прошлого года новый министр экологии Сергей Лихачев заявил, что полигона в Чишме, скорее всего, не будет. Потому что до сих пор нет проекта.

Однако, в проекте генплана развития Челябинска полигон в Чишме есть.

Отсортированные для захоронения отходы планируется вывозить в Чишму на полигон. Сейчас задействован полигон в Полетаево, претензии к работе которого есть.

— Но это не вопрос к проекту, а к властям и к Регоператору по работе с ТКО, — сказала заместитель начальника управления перспективного развития Комитета архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

То есть, в теории полигон в Чишме есть. Однако как заявил корреспонденту КП-Челябинск замминистра экологии региона Виталий Безруков, сейчас министерство расторгает договор по строительству полигона в Чишме. И определяется с новой площадкой. Никакой конкретики.

— Все будет зависеть от инвесторов, — сказал Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU