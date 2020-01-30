Китайские спортсмены могут не приехать в Челябинск на этап Кубка мира по фристайлу

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:29:05+03:00

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Горнолыжники из Поднебесной не подали заявку на участие в состязаниях, которые пройдут 22-23 февраля в центре «Солнечная долина». Организаторы объяснили это тем, что китайские представители ски-кросса не входят в элиту в этой дисциплине фристайла. На этап Кубка мира приедут лучшие представители этого вида спорта.

«Эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом, которая по оценкам экспертов пойдет на спад и завершится к концу марта, не отразится на проведении Кубка мира по фристайлу по ски-кроссу на ГЛЦ «Солнечная долина» — сообщили в дирекции по проведению этапа Кубка мира.

Напомним, Южный Урал уже в четвертый раз подряд принимает эти престижные соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU