2020-01-30T14:13:02+03:00
Общество

В Челябинске достроят проблемный дом в Чурилово

Ждать осталось недолго
Лидия ПЕСКОВА
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На площадку уже подогнали строительный кран.На площадку уже подогнали строительный кран.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Проблемный дом под строительным номером 3.34 в микрорайоне Чурилово Lake City достроят к концу 2020 году, об этом со ссылкой на минстрой Челябинской области сообщает «Челябинск Сегодня».

Дом начинала строить печально известная компания «Речелстрой» — в ноябре 2018 года она обанкротилась. Достраивать здание взялась строительная компания «Западный луч».

В декабре 2019 года на строительную площадку завезли строительный кран, а на этой неделе начали подвозить железобетонные изделия. На днях начнется монтаж плит.

Накануне один из дольщиков этого дома Денис Грачев отправил 28 рублей президенту Владимиру Путину. Мужчина назвал свой поступок «публичной взяткой», которая сдвинет дело с мертвой точки. А строительство и так движется.

Также в минстрое прояснили судьбу других недострое в в микрорайоне.

Дом со строительным номером 3.25 планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Дольщики дома № 3.19 получили квартиры в домах с более ранним сроком сдачи. По домам № 3.34 и 3.18 проведена техническая экспертиза, она показала, что их можно достроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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