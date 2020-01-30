Жители Челябинска готовы приютить кошку, перемолотую в ДТП
Кошка ползла из последних сил, но люди проходили мимо. В отчаянном порыве она будто подпрыгнула на перемолотых лапах. В этот момент перемолотый комок шерсти заметил челябинец Евгений Дягилев. Он принес мурку к волонтерам областного благотворительного объединения «Я живой». Говорит, не смог пройти мимо.
Животное доставили в ветклинику «Зоопульс». Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск руководитель клиники, ветврач Нина Ледина, скорее всего, кошка пострадала в высотной и дорожной травмах. Назвали пациентку Дорожкой.
Пришлось ампутировать грудную лапу, удалить хвост. Животное потеряло много крови: делали переливание. Сейчас состояние Дорожки стабилизируется.
— Спасение кошки — анализы, операции, лекарства, пребывание в стационаре — оцениваются в 100 тысяч рублей. Долги перед ветеринарами гасим пожертвованиями, — говорит волонтер объединения «Я живой» Юлия Хохлова.
Трехлапому инвалиду в будущем понадобится особый уход и содержание.
Приятно, что несколько семей в Челябинске готовы приютить искалеченное животное после того, как ее самочувствие улучшится.
Пациентке ветклиники приглось ампутировать одну лапу и хвост. Фото: instagram.com/ya_zhivoy_
Кошка Дорожка.Видео: "Я живой"
Для помощи кошки Дорожки открыты счета:
СБ 4276 7214 1113 4588 Наталья Б.
Киви 8-922-70-35-980
Голодный 8-962-486-32-42 ( БИЛАЙН)
Яндекс 410011243298117
PayPal juli7401@yandex.ru
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
р/с 40703810990380000148
ИНН/КПП 7447990304/744701001
БИК 047501779
Челябинская региональная благотворительная общественная организация защиты животных «Я ЖИВОЙ»
SMS на номер 3434 со словом ГАВ или GAV и через пробел укажите сумму пожертвования
ИСТОЧНИК KP.RU