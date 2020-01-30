В Челябинске накажут подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства сквера перед ЮУрГУ
Администрация Центрального района Челябинска расторгает контракт с компанией «Алмаз+», которая не справилась с благоустройством сквера перед ЮУрГУ по улице Тернопольской. Власти требуют демонтировать уже установленные там малые архитектурные формы, сообщает «Урал-пресс-информ».
Решение о расторжении контракта принято из-за того, что подрядчик, выигравший муниципальный контракт на 3,8 млн рублей, не устранил в течение десяти дней нарушения.
Администрация Центрального района также обратилась в Челябинское УФАС России с просьбой внести подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков.
Напомним, улица Тернопольская — это модное городское пространство, где находится «Белый рынок».
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ИСТОЧНИК KP.RU