Бабочки и птички: как будет выглядеть свалка Челябинска через полтора года
Челябинск получил более двух миллиардов рублей на рекультивацию городской свалки. Хорошая новость пришла в четверг, 30 января, из Законодательного собрания Челябинской области.
— В четверг депутаты рассматривали поправки в бюджет. В область поступило дополнительное финансирование. В рамках программы «Чистая страна» из федерального бюджета дополнительно выделены более двух миллиардов рублей на рекультивацию челябинской свалки. Уже к середине следующего года место, которое завалено мусором и источает отвратительный запах должно превратить в зеленых холм с бабочками и птичками, — сообщает со ссылкой на депутатов «Курс дела».
В целом бюджет Челябинской области на 2020 год составит 22 миллиарда рублей.
Кстати, сегодня же депутаты утвердили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним.
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ИСТОЧНИК KP.RU