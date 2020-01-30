Бабочки и птички: как будет выглядеть свалка Челябинска через полтора года

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:09:08+03:00

Городу дали два миллиарда рублей на ее рекультивацию

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Челябинск получил более двух миллиардов рублей на рекультивацию городской свалки. Хорошая новость пришла в четверг, 30 января, из Законодательного собрания Челябинской области.

— В четверг депутаты рассматривали поправки в бюджет. В область поступило дополнительное финансирование. В рамках программы «Чистая страна» из федерального бюджета дополнительно выделены более двух миллиардов рублей на рекультивацию челябинской свалки. Уже к середине следующего года место, которое завалено мусором и источает отвратительный запах должно превратить в зеленых холм с бабочками и птичками, — сообщает со ссылкой на депутатов «Курс дела».

В целом бюджет Челябинской области на 2020 год составит 22 миллиарда рублей.

Кстати, сегодня же депутаты утвердили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним.

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ИСТОЧНИК KP.RU