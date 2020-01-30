Школы Челябинска продолжают закрывать на карантин

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:55:22+03:00

Детям с температурой лучше остаться дома, не дожидаясь официального карантина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе распущены пять учебных заведений и 350 классов

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На конец этой рабочей в недели в Челябинске будут закрыты на карантин пять общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба городского комитета по делам образования.

Во вторник и в среду распущены по домам ученики школ № 108 и №94. Двери этих учебных заведений будут закрыты для учащихся до 4 февраля включительно.

В четверг, 30 января, на вынужденные каникулы ушли учащиеся школ №4 и №115. Здесь карантин продлится до 5 февраля.

В пятницу, 31 января, ограничительные меры начнут действовать в школе №45.

В других школах по городу на карантин отправлены 350 отдельных классов. Но бездельничать школярам не придется. Дети будут учится дистанционно, получая задания через систему «Сетевой город».

Карантин в школе вводит директор. Обычно детей распускают, когда болеет каждый пятый учащийся. Чаще всего карантин длится неделю — это минимальный срок. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.

С детсадами сложнее: чтобы закрыть какую-то группу заведующая детсадом должна сначала опросить родителей, ведь больничный на этот период никому не дают, а малыша одного не оставишь.

Накануне в Челябинске от осложнений простуды погибла школьница. Девочку увезли в больницу прямо с уроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU