Школы Челябинска продолжают закрывать на карантин
На конец этой рабочей в недели в Челябинске будут закрыты на карантин пять общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба городского комитета по делам образования.
Во вторник и в среду распущены по домам ученики школ № 108 и №94. Двери этих учебных заведений будут закрыты для учащихся до 4 февраля включительно.
В четверг, 30 января, на вынужденные каникулы ушли учащиеся школ №4 и №115. Здесь карантин продлится до 5 февраля.
В пятницу, 31 января, ограничительные меры начнут действовать в школе №45.
В других школах по городу на карантин отправлены 350 отдельных классов. Но бездельничать школярам не придется. Дети будут учится дистанционно, получая задания через систему «Сетевой город».
Карантин в школе вводит директор. Обычно детей распускают, когда болеет каждый пятый учащийся. Чаще всего карантин длится неделю — это минимальный срок. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.
С детсадами сложнее: чтобы закрыть какую-то группу заведующая детсадом должна сначала опросить родителей, ведь больничный на этот период никому не дают, а малыша одного не оставишь.
Накануне в Челябинске от осложнений простуды погибла школьница. Девочку увезли в больницу прямо с уроков.
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ИСТОЧНИК KP.RU