Алексей Текслер вручил медаль первому южноуральскому ветерану

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:19:11+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил первую юбилейную медаль к 75-летию Победы. Обладатель награды — ветеран из Кусинского района Михаил Васильевич Хлебинский.

Южноуралец в этом году празднует свой 100-летний юбилей, мужчина родился еще в 1920 году и принимал участие в Великой отечественной войне. Ранее Михаил уже получал поздравления от президента РФ Владимира Путина, однако впервые ему вручают награду лично.

Ветерана Алексей Текслер посетил во время своей рабочей поездки. Помимо церемонии награждения губернатор и почетный южноуралец также успели вместе выпить чай. Всего, по данным издания «Полит74», такие медали получат больше 17 тысяч ветеранов Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU