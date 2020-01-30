2020-01-30T16:19:11+03:00
Общество

Алексей Текслер вручил медаль первому южноуральскому ветерану

Праздничные награждения будут проходить до Дня Победы
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: «Полит74»Фото: «Полит74»
Изменить размер текста:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил первую юбилейную медаль к 75-летию Победы. Обладатель награды — ветеран из Кусинского района Михаил Васильевич Хлебинский.

Южноуралец в этом году празднует свой 100-летний юбилей, мужчина родился еще в 1920 году и принимал участие в Великой отечественной войне. Ранее Михаил уже получал поздравления от президента РФ Владимира Путина, однако впервые ему вручают награду лично.

Ветерана Алексей Текслер посетил во время своей рабочей поездки. Помимо церемонии награждения губернатор и почетный южноуралец также успели вместе выпить чай. Всего, по данным издания «Полит74», такие медали получат больше 17 тысяч ветеранов Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минкульт Челябинской области рассказали об отмене концерта Элджея
В водопроводной воде Челябинска обнаружили вредные вещества
Южноуральские спасатели потренировались в встрече космонавтов
Алексей Текслер вручил медаль первому южноуральскому ветерану
Во время кесарева сечения врачи порезали лицо новорожденной в Челябинской области
Школы Челябинска продолжают закрывать на карантин
Бабочки и птички: как будет выглядеть свалка Челябинска через полтора года
В Челябинске трактор застрял в луже
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Челябинске накажут подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства сквера перед ЮУрГУ
В Челябинске достроят проблемный дом в Чурилово
Китайские спортсмены могут не приехать в Челябинск на этап Кубка мира по фристайлу
Генплан Челябинска против чиновников: новый мусорный полигон есть, но его не построят
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Сварщик из Челябинской области заставил старенькую стиралку шинковать капусту
Региональный маткапитал в Челябинской области вырос до 100 тысяч рублей официально
Бывший общественник получил пост замминистра в Челябинской области
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
На полсотни улиц Челябинска установят светодиодные фонари
В Челябинской области судят студента-наркоторговца
Штрафовать за продажу снюсов детям в Челябинске могут уже с февраля
Пассажиров, прибывших в аэропорт «Игорь Курчатов», проверяют на коронавирус
«Закусили и убили»: два рецидивиста расправились с другом во время посиделок