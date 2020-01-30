Южноуральские спасатели потренировались в встрече космонавтов
Южноуральские спасатели приняли участие в учениях по спасению космонавтов. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» с ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Авиационные спасатели из 12 воинских частей, среди которых были и представители Челябинской области, тренировались в доставке теплой одежды и оборудования для оказания первой помощи космонавтам, приземлившимся в тяжелых условиях.
— В учениях были задействованы четыре вертолета, военнослужащие совершили более 60 прыжков с парашютом, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Прыжки выполнялись с использованием управляемых парашютных систем «Арбалет-1», обладающих высокой маневренностью и грузоподъемностью.
Совсем скоро спасатели смогут проявить полученные навыки на практике, так как учения проводились с расчетом на грядущую посадку «Союза МС-13», на котором 6 февраля на Землю вернется экипаж с МКС.
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