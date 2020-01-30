2020-01-30T17:13:25+03:00
Общество

В водопроводной воде Челябинска обнаружили вредные вещества

Горожане жалуются на цвет жидкости уже несколько недель
Андрей Москвичев
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Преимущественно жители жалуются на неестественный запах и цвет воды. Фото: Архив КППреимущественно жители жалуются на неестественный запах и цвет воды. Фото: Архив КП
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Все таки ржавчина: в Челябинске в пробах коричневой воды из крана, на которую уже несколько недель жалуются горожане, нашли вредные вещества. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По итогам исследования, в четырех пробах, которые брали на разных этапах подачи воды, превышено содержания железа и марганца — это вещества третьего класса опасности.

— Это те показатели, которые резко ухудшают потребительские свойства питьевой воды и вызывают справедливые жалобы населения города, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются причины происшествия. В отношении МУП «ПОВВ», ответственных за подачу воды в дома челябинцев, начато административное расследование. Кроме того, Роспотребнадзор продолжит проводить исследования взятых проб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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