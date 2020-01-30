2020-01-30T17:56:47+03:00
Общество

В минкульт Челябинской области рассказали об отмене концерта Элджея

Эпатажный рэпер должен был выступить в «Юности»
Андрей Москвичев
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Деньги за билеты обещают вернуть. Фото: Элджей, instagram.comДеньги за билеты обещают вернуть. Фото: Элджей, instagram.com
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В министерстве культуры Челябинской области опровергли причастность к отмене концерта рэпера Элджея. Против эпатажного исполнителя выступили обеспокоенные родители вместе с депутатом гордумы. К делу даже подключились антимонопольщики.

— Министерство не имеет никакого к организации или отмене концерта исполнителя Элджея во Дворце спорта «Юность». Дворец спорта является муниципальным бюджетным учреждением и имеет право самостоятельно предоставлять услуги по организации спортивно-зрелищных мероприятий, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Наши источники также сообщают, что агентство начало продажу билетов на концерт и расклейку афиш, не заключив договора об аренде. Видимо, прощупывали ситуацию.

Элджей & Feduk - Розовое вино.Самая популярная песня Федука

СПРАВКА КП

Алексей Узенюк, он же Элджей (Allj) - популярный рэп-исполнитель с одиозным внешним видом. Помимо татуировок по всему телу, рэпер носит белые линзы, которые делают его похожим на слепого. Стал известен в 2017 году после хитового трека «Розовое вино», записанного вместе с другим исполнителем Федуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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