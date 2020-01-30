2020-01-30T18:17:53+03:00
Общество

Журналисты нашли причины не уезжать из Челябинска

Среди них автор мема «друг из Челябинска»
Андрей Москвичев
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Рядом с этим видом находится отличный пример реставрации - зал органной музыки «Родина»Рядом с этим видом находится отличный пример реставрации - зал органной музыки «Родина»Фото: Андрей АБРАМОВ
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В последнее время у представителей молодого поколения часто возникают вопросы о переезде из Челябинска. Кто-то из-за смога, кто-то из-за плохого благоустройства и малого количества зелени. Однако есть ли у столицы Южного Урала скрытые положительные стороны? Наши коллеги из издания LentaChel нашли сразу несколько.

Так Челябинской области припомнили прекрасную природу: в регионе много гор, лесов и водоемов. Как в столице Южного Урала, так и за ее пределами. Например, во время отпуска можно отдохнуть у озера Тургояк, которое часто называют уральским Байкалом, а можно отправиться покорять горы на лыжах или без них. Ну и не будем забывать про центральный бор.

Кроме того, в Челябинске есть прекрасные памятники архитектуры. Прекрасный театр Пушкина, отреставрированный кинотеатр «Родина», в котором можно слушать органную музыку или даже простые дома в Металлургическом районе, построенные плененными немцами.

Также в столице Южного Урала активно развивается общественная деятельность. Помимо Алексея Текслера и Натальи Котовой, которые начали активно общаться с горожанами, можно вспомнить Льва Владова с движением «Челябинский урбанист» или проекты Дмитрия Закарюкина. Активисты нередко вовлекают горожан в улучшение своего города.

Ну и не стоит забывать про историческое и культурное наследие Челябинска. Многие выходцы их «Танкограда» становились известными спортсменами, артистами и музыкантами. И никто из них не забывал свой родной город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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