Челябинские волонтеры помогут особенным детям

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:43:52+03:00

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Челябинские волонтеры будут помогать специалистам из дома-интерната заботиться об особенных детях. Об этом сообщает сайт «Медиазавод» с ссылкой на омбудсмена Евгению Майорову.

В ходе рабочего визита уполномоченного в челябинский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей, врачи поделились проблемой нехватки кадров. Несмотря на то, что сотрудники стараются оказать помощь всем малышам, это удается далеко не всегда. Кроме того, что областной минздрав начнет разработку паллиативной помощи в интернате, омбудсмен предложила использовать силы волонтеров.

Мы должны обществу давать ту информацию, которая соответствует реальности. Если мы вам даем волонтеров, то мы понимаем, что это настоящие люди. Мы с ними работаем, их проверяем, обучаем, и это уже моя ответственность, кого я к вам впускаю. Условно: я договариваюсь, что есть 2-3 человека, которые готовы помогать нянечкам, и мы с вами это обговариваем, — заявила Евгения Майорова.

Кроме того, в ходе визита также обсуждался вопрос открытости подобных центров для СМИ. По мнению уполномоченного, таким образом журналисты обращали бы внимание на проблемы особенных детей не только в резонансных случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU