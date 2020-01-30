2020-01-30T19:25:29+03:00
Общество

Новый лесной скандал: В Челябинске на границе бора строят многоэжтажку

Политолог Александр Подопригора считает, что дом перекроет въезд в медгородок
Андрей Москвичев
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Фото: Александр Подопригора, livejournal.comФото: Александр Подопригора, livejournal.com
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Экоактивисты могут снова бить тревогу: у Челябинского бора появится новая многоэтажка. Фотографиями со строительной площадки поделился политолог Александр Подопригора.

Сваи многоэтажки стоят в 20 метрах от леса на улице Варненской, что может серьезно навредить как деревьям, так и медгородку, так как дом строят вблизи автомобильной дороги к нему.

— Сейчас там с трудом протискиваются автомобили, чтобы проехать к областной больнице и госпиталю ветеранов войны. Во что превратится этот участок, когда новый дом сдадут и здесь «обживутся» сотни новых автомобилей? Тут ведь даже «скорая» вовремя не проедет, не говоря уже о том, что сам бор подвергнется непосредственному и разрушительному воздействию, — рассказал политолог.

Примечательно также и то, часть бора, которую должны вырубить для строительства нового детского центра хирургии, находится рядом со строительной площадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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