Легионеры «Трактора» испортили настроение китайскому «Куньлуню»
На старте сезона в гостях черно-белые разошлись «дружбой» с нынешним соперником. Победа и поражение с одинаковым счетом 2:1.
В нынешней ситуации «Куньлунь Ред Стар» (в составе команды сейчас нет ни одного коренного китайца — сплошь европейцы и североамериканцы) борется за место в зоне плей-офф. Напомним, из-за известного коронавируса все свои оставшиеся игры команда проводит в России. У «Трактора» кубковые шансы нынче только теоретические, и те близки к нулю. Оставшихся матчей команде, которая сейчас на дне турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, скорее всего не хватит, чтобы «запрыгнуть» в ТОП-8.
Но черно-белые готовы бороться до конца. В середине первого периода один из лучших бомбардиров «Трактора» Томаш Гика открыл счет. Второй отрезок матча оказался безголевым. В конце третьего периода «китайцы» сравняли счет — 1:1. Но спустя пару минут самый результативный игрок челябинцев Лукаш Седлак снова выводит «Трактор» вперед — 2:1. «Куньлунь» меняет вратаря на шестого полевого игрока. Косов после удачной комбинации забросил третью шайбу в пустые ворота — 3:1. Победа, тем не менее, оставляет «Трактор» на последнем месте таблицы «Востока»
В чемпионате КХЛ наступает пауза, связанная с проведением Еврохоккейтура. «Трактор» теперь сыграет только 11 февраля. В Хельсинки челябинцы выйдут на лед против «Йокерита». А 15 февраля дома снова сыграют с китайским «Куньлунем» (начало в 17.00). После этого «Трактору» останется провести еще четыре матча.
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ИСТОЧНИК KP.RU