Метро в Челябинске будет, но не совсем: что ожидать от подземки
Несмотря на то, что в Челябинске все таки построят метро, по линиям не будет курсировать вагон. Все из-за недостаточного пассажиропотока.
За почти 30 лет строительства челябинцы получили огромный недострой в виде первого пускового участка, станции на котором уже далеко неактуальны для горожан. Однако чтобы хоть как-то окупить затраты необходимы как минимум 70 тысяч пассажиров метро в час. Поэтому, хоть в генплане и указано, что участок будет достроен, его планируют переориентировать.
Пока неизвестно как именно будут использовать подземное пространство, однако идей уже много. Самая популярная — подземный трамвай.
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ИСТОЧНИК KP.RU