2020-01-30T19:34:53+03:00
Общество

Метро в Челябинске будет, но не совсем: что ожидать от подземки

В генплане указаны только тоннели
Андрей Москвичев
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Станции на пусковом участке неактуальны для горожан. Фото: Евгений ХажейСтанции на пусковом участке неактуальны для горожан. Фото: Евгений Хажей
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Несмотря на то, что в Челябинске все таки построят метро, по линиям не будет курсировать вагон. Все из-за недостаточного пассажиропотока.

За почти 30 лет строительства челябинцы получили огромный недострой в виде первого пускового участка, станции на котором уже далеко неактуальны для горожан. Однако чтобы хоть как-то окупить затраты необходимы как минимум 70 тысяч пассажиров метро в час. Поэтому, хоть в генплане и указано, что участок будет достроен, его планируют переориентировать.

Пока неизвестно как именно будут использовать подземное пространство, однако идей уже много. Самая популярная — подземный трамвай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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