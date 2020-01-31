2020-01-31T06:40:46+03:00
Общество

Стало известно, сколько жителей Челябинска переехали в другие города и страны

Челябинскстат подсчитал миграционные потоки
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Челябинцы уезжают из города.Челябинцы уезжают из города.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Чемоданное настроение продолжает звать челябинцев в дорогу. И не путешествий ради: жители нашего города переезжают на постоянное место жительства в другие края. Отчет о миграционной ситуации опубликовал Челябинскстат.

Итак, в прошлом году за год уехало 33 тысячи человек. Из них 7,3 тыс. человек переехали за границу. Это на 700 человек больше, чем в 2018 году. Уезжают в Казахстан (3,5 тыс. переехавших), Таджикистан (1,1 тыс.). В Германию отбыли 138 южноуральцев, в Грузию — 69 человек.

Отъезд челябинцев не покрывается количеством прибывших в регион россиян. В прошлом году на жительство на Южный Урал перебрались 28 400 человек.

Зато регион активно осваивают мигранты из стран СНГ. В 2019 году в Челябинск переехало 14 тыс. человек ( в 2018 г. — 7,5 тыс. человек). Едут из Казахстана (около 7 тыс. человек), из Таджикистана и Армении. 118 вьетнамцев — максимальный показатель миграции стран дальнего зарубежья на Южный Урал.

Неутешительны показатели естественной убыли населения. Так, в прошлом году она сократилась на 5 273 человек. На 1 января 2020 г. в Челябинске проживал 1 млн. 195 тыс. 446 человек. На эту же дату 2019 года — 1 млн. 200 тыс. 719 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске в колонию отправили продавца крупной партии наркотиков
В спальном районе Челябинска зелени почти в 16 раз меньше, чем норма
В Челябинске отменили популярную маршрутку, связывающую северок и АМЗ
«Вечерний Ургант» высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Хоккеист из Челябинской области сравнил свою малую родину с Мексикой
В Челябинске дорогу к креативному кластеру «Svoboda2» вновь перекроют
Стало известно, сколько жителей Челябинска переехали в другие города и страны
«Экологически чистая продукция. Самовывоз»: житель Челябинской области продает снег
Родители требуют прекратить раздавать рекламные листовки детям в школах и садиках Челябинской области
«Продали коллекционеру»: в Зауралье исчез монумент
Жители Челябинска готовы приютить кошку, перемолотую в ДТП
Метро в Челябинске будет, но не совсем: что ожидать от подземки
Легионеры «Трактора» испортили настроение китайскому «Куньлуню»
Новый лесной скандал: В Челябинске на границе бора строят многоэжтажку
Челябинские волонтеры помогут особенным детям
Журналисты нашли причины не уезжать из Челябинска
В минкульте Челябинской области рассказали об отмене концерта Элджея
В водопроводной воде Челябинска обнаружили вредные вещества
Южноуральские спасатели потренировались в встрече космонавтов