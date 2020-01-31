В спальном районе Челябинска зелени почти в 16 раз меньше, чем норма

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:08:42+03:00

"У вас есть Шершневский бор, там и дышите", - сказали жителям Калининского района на презентации проекта генплана развития Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На публичных слушаниях по проекту генерального плана развития Челябинска до 2039 года обсудили перспективы одного из самых крупных «спальных» районов города — Калининского.

Пришедших в районную администрацию волновал «зеленый вопрос. Району категорически не хватает деревьев: очень много вырублено во время дорожной революции. Рубят и сейчас — под автостоянки, ларьки, магазины.

По нормативу на челябинца должно приходиться не менее 16 кв м зелени. В Калининском районе озелененность — 1,77 кв м на человека. Проект генплана предусматривает «дотянуть» показатель до шести кв м. Это в три раза меньше, чем норматив. «Недостаточно», — заявили калининцы

Спикер презентации, замначальника управления перспективного развития комитета архитектуры Челябинска Ольга Никитина, сообщила, что в одном из самых больших «спальных» районов города нет свободных мест под «зеленку».

— Зато есть Заячий остров, который генплан предлагает отвести под парк. Есть в городе районы, которые к нормативу никогда не приблизятся, — говорит Никитина. — Генплан и так все, что мог, максимально забил зеленью.

Для Калининского района, утешила чиновница, есть Шершневский бор по соседству. Там можно дышать.

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ИСТОЧНИК KP.RU