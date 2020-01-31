2020-01-31T09:08:42+03:00
Общество

В спальном районе Челябинска зелени почти в 16 раз меньше, чем норма

Высаживать деревья в Калининском районе негде
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
"У вас есть Шершневский бор, там и дышите", - сказали жителям Калининского района на презентации проекта генплана развития Челябинска."У вас есть Шершневский бор, там и дышите", - сказали жителям Калининского района на презентации проекта генплана развития Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На публичных слушаниях по проекту генерального плана развития Челябинска до 2039 года обсудили перспективы одного из самых крупных «спальных» районов города — Калининского.

Пришедших в районную администрацию волновал «зеленый вопрос. Району категорически не хватает деревьев: очень много вырублено во время дорожной революции. Рубят и сейчас — под автостоянки, ларьки, магазины.

По нормативу на челябинца должно приходиться не менее 16 кв м зелени. В Калининском районе озелененность — 1,77 кв м на человека. Проект генплана предусматривает «дотянуть» показатель до шести кв м. Это в три раза меньше, чем норматив. «Недостаточно», — заявили калининцы

Спикер презентации, замначальника управления перспективного развития комитета архитектуры Челябинска Ольга Никитина, сообщила, что в одном из самых больших «спальных» районов города нет свободных мест под «зеленку».

— Зато есть Заячий остров, который генплан предлагает отвести под парк. Есть в городе районы, которые к нормативу никогда не приблизятся, — говорит Никитина. — Генплан и так все, что мог, максимально забил зеленью.

Для Калининского района, утешила чиновница, есть Шершневский бор по соседству. Там можно дышать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске в колонию отправили продавца крупной партии наркотиков
В спальном районе Челябинска зелени почти в 16 раз меньше, чем норма
В Челябинске отменили популярную маршрутку, связывающую северок и АМЗ
«Вечерний Ургант» высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Хоккеист из Челябинской области сравнил свою малую родину с Мексикой
В Челябинске дорогу к креативному кластеру «Svoboda2» вновь перекроют
Стало известно, сколько жителей Челябинска переехали в другие города и страны
«Экологически чистая продукция. Самовывоз»: житель Челябинской области продает снег
Родители требуют прекратить раздавать рекламные листовки детям в школах и садиках Челябинской области
«Продали коллекционеру»: в Зауралье исчез монумент
Жители Челябинска готовы приютить кошку, перемолотую в ДТП
Метро в Челябинске будет, но не совсем: что ожидать от подземки
Легионеры «Трактора» испортили настроение китайскому «Куньлуню»
Новый лесной скандал: В Челябинске на границе бора строят многоэжтажку
Челябинские волонтеры помогут особенным детям
Журналисты нашли причины не уезжать из Челябинска
В минкульте Челябинской области рассказали об отмене концерта Элджея
В водопроводной воде Челябинска обнаружили вредные вещества
Южноуральские спасатели потренировались в встрече космонавтов