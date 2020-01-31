2020-01-31T17:19:39+03:00
Общество

Краевед Юрий Латышев возмущен тем, что место массового захоронения на Шершнях не относят к объектам культурного значения

Следователи говорят о нехватке сведений
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Родственники Юрия Латышева тоже лежат в братской могилеРодственники Юрия Латышева тоже лежат в братской могиле
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Историк, краевед и градозащитник Юрий Латышев высказал свое мнение о засекреченном массовом захоронении в поселке Шершни. Его цитату публикует городской телеграм-канал «Челябушка».

— На этой неделе получил письмо из городской думы, в котором сообщается, что следственное управление по Челябинской области не может предоставить сведения о месте массового захоронения жертв репрессий. Уголовному делу присвоен гриф секретности.

Поясню. В 1937-1938 годах в заброшенной золотой шахте в поселке Шершни были захоронены тела расстрелянных жертв политических репрессий. Об этом захоронении стало известно еще в ходе расследования уголовного дела, инициированного в конце 1980-х годов. Данные расследования не были доступны общественности и властям. До середины 1990-х на месте бывшей шахты с останками был пустырь. К 1998 году власти выделили там участки для застройки. Тем же летом начались работы, и в конце августа на одном из участков были обнаружены человеческие останки. О страшной находке писали СМИ.

Экспертизой было установлено, что люди убиты в 1930-е годы. По факту обнаружения массового захоронения в прокуратуре Челябинской области в сентябре 1998 года возбудили уголовное дело, которое, однако, прекратили в декабре. Вот материалам этих дел и присвоены грифы секретности.

Между тем, согласно ст. 16.1. закона №73-ФЗ, в случае обнаружения места захоронения жертв массовых репрессий орган местного самоуправления направляет в региональный комитет охраны объектов культурного наследия заявление. В нем должно быть требование о включении объекта, обладающего признаками культурного наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении. Но городская дума и мэрия сделать это не решаются из-за недостатка информации. Неужели тупик?

ДОСЬЕ «КП»

«Золотая гора»

Место захоронения жертв сталинских репрессий на северо-западе возле поселка Шершни. Историческое название — Лысая гора. В 1843 старатели из Вятки здесь нашли золото, отсюда и название — «Золотая гора». Добыча золота велась до 1935 года. После шахты были закрыты.

В 1989 старатель рассказал журналистам о том, что в шахтах лежат останки расстрелянных челябинцев. На «Золотой горе» начались раскопки, были найдены останки 350 человек. Установить их имена не удалось.

Всего, в Челябинской области в 30-е годы было репрессировано по политическим мотивам 37 тысяч челок, из них расстреляно — 11 тысяч 592 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Краевед Юрий Латышев возмущен тем, что место массового захоронения на Шершнях не относят к объектам культурного значения
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