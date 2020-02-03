Челябинск снова утопает в смоге

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:15:34+03:00

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Рабочую неделю челябинцы встречают в тумане: 3 февраля в Челябинске снова стоит густой смог. Жители жалуются на запах гари.

Многие пользователи соцсетей делятся фотографиями с разных частей города. Некоторые горожане сообщают о жжении в носу и першении в горле, а водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

Министерство экологии Челябинской области объявили о введении режима НМУ в шести городах региона. Он будет действовать до вечера 3 февраля. Предприятиям предписано снизить выбросы на 15-20 процентов. Кроме того, передвижные лаборатории проведут замеры воздуха в Ленинском районе Челябинска, Коркино и Копейске.

Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на грязный воздух. Также на сайте министерства экологии доступен сервис, где можно отслеживать выбросы от городских предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU