2020-02-03T08:15:34+03:00
Общество

Челябинск снова утопает в смоге

Горожане негодуют в соцсетях
Андрей Москвичев
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С вечера 2 февраля объявлен режим НМУС вечера 2 февраля объявлен режим НМУФото: Андрей АБРАМОВ
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Рабочую неделю челябинцы встречают в тумане: 3 февраля в Челябинске снова стоит густой смог. Жители жалуются на запах гари.

Многие пользователи соцсетей делятся фотографиями с разных частей города. Некоторые горожане сообщают о жжении в носу и першении в горле, а водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

Министерство экологии Челябинской области объявили о введении режима НМУ в шести городах региона. Он будет действовать до вечера 3 февраля. Предприятиям предписано снизить выбросы на 15-20 процентов. Кроме того, передвижные лаборатории проведут замеры воздуха в Ленинском районе Челябинска, Коркино и Копейске.

Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на грязный воздух. Также на сайте министерства экологии доступен сервис, где можно отслеживать выбросы от городских предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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