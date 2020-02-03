2020-02-03T08:48:10+03:00
Происшествия

Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске

Объявление, провисевшее чуть больше часа, наделало много шума
Ирина Фадюшина
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На поиск автора объявления ушло меньше сутокНа поиск автора объявления ушло меньше сутокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шокирующее объявление о продаже девочки Маши оказалось шуткой, которую устроил ее старший брат. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

— Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков, — рассказали в полиции.

Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, за ребенка, которому на вид около восьми лет, «продавец» просил 5000 рублей. В описании коротко говорится: «Маша». Объявление появилось в разделе «Для дома и кухни», «Посуда» и было удалено вскоре после размещения.

Между тем, специалисты строили самые страшные догадки, предполагая, что девочку хотели продать в рабство. Что грозит в подобных случаях взрослому человеку, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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