Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске
Шокирующее объявление о продаже девочки Маши оказалось шуткой, которую устроил ее старший брат. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
— Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков, — рассказали в полиции.
Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, за ребенка, которому на вид около восьми лет, «продавец» просил 5000 рублей. В описании коротко говорится: «Маша». Объявление появилось в разделе «Для дома и кухни», «Посуда» и было удалено вскоре после размещения.
Между тем, специалисты строили самые страшные догадки, предполагая, что девочку хотели продать в рабство. Что грозит в подобных случаях взрослому человеку, — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU