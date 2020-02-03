Жительница Челябинска организовала незаконную продажу сигарет
44-летняя жительница Челябинска осудят за незаконную продажу табака. Прокуратурой области уже сформировано уголовное дело.
По данным ведомства, в мае 2019 года женщина приобрела партии немаркированных сигарет на полтора миллиона рублей, которые она планировала перепродавать в Челябинске.
— Незаконная деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции. Контрафактная табачная продукция в количестве более 10 тысяч пачек изъята из гражданского оборота, — рассказали в пресс-службе Челябинской области.
Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Челябинска. Всего за незаконный оборот сигарет женщине может грозить наказание в виде шести лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU