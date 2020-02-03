Жительница Челябинска организовала незаконную продажу сигарет

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:08:58+03:00

Всего у женщины были партии на полтора миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

44-летняя жительница Челябинска осудят за незаконную продажу табака. Прокуратурой области уже сформировано уголовное дело.

По данным ведомства, в мае 2019 года женщина приобрела партии немаркированных сигарет на полтора миллиона рублей, которые она планировала перепродавать в Челябинске.

— Незаконная деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции. Контрафактная табачная продукция в количестве более 10 тысяч пачек изъята из гражданского оборота, — рассказали в пресс-службе Челябинской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Челябинска. Всего за незаконный оборот сигарет женщине может грозить наказание в виде шести лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU