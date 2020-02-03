Антракт в Молодежном: антимонопольщики приостановили ремонт театра в Челябинске
Челябинское УФАС приостановило итоги торгов по установке подсветки на здании Молодежного театра. На аукцион вновь пожаловался один из подрядчиков.
Реконструкцию театра, а также других зданий в центре города, планировали провести в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС: помимо обновления фасада должны были установить подсветку. Изначально работы по ее установке оценили в 8,8 миллиона рублей, однако контракт выиграла фирма, предложившая цену в 7 042 416 рублей. Тогда компанию пожаловался другой подрядчик «КС-Строй» из Барнаула, который нашел нарушения в документации о штрафах.
— По мнению компании, такие действия заказчика влияют на доступ к участию в закупке, поскольку создают трудности при формировании предложений по исполнению контракта и влияют на решение об участии в закупке. В связи с этим, как считает заявитель, заказчиком необоснованно ограничено количество участников, — рассказали в пресс-службе УФАС.
Контракт с подрядчиком не будет подписан до окончания проверки ведомства. Рассмотрят жалобу 5 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU