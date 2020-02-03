Антракт в Молодежном: антимонопольщики приостановили ремонт театра в Челябинске

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:53:28+03:00

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Челябинское УФАС приостановило итоги торгов по установке подсветки на здании Молодежного театра. На аукцион вновь пожаловался один из подрядчиков.

Реконструкцию театра, а также других зданий в центре города, планировали провести в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС: помимо обновления фасада должны были установить подсветку. Изначально работы по ее установке оценили в 8,8 миллиона рублей, однако контракт выиграла фирма, предложившая цену в 7 042 416 рублей. Тогда компанию пожаловался другой подрядчик «КС-Строй» из Барнаула, который нашел нарушения в документации о штрафах.

— По мнению компании, такие действия заказчика влияют на доступ к участию в закупке, поскольку создают трудности при формировании предложений по исполнению контракта и влияют на решение об участии в закупке. В связи с этим, как считает заявитель, заказчиком необоснованно ограничено количество участников, — рассказали в пресс-службе УФАС.

Контракт с подрядчиком не будет подписан до окончания проверки ведомства. Рассмотрят жалобу 5 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU