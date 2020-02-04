В Челябинске разгорается схватка за кресло ректора единственного на Урале спортивного вуза

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:15:36+03:00

Голосование за кандидатов в УралГУФК назначено на 7 февраля

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Университету, который имеет свои филиалы в Уфе и Екатеринбурге, в последние годы не везет. Скандалы вспыхивают один за другим.

Сначала в растрате был обвинен руководитель вуза Леонид Куликов, позже — в получении крупной взятки его приемник Евгений Орехов.

С весны 2016 года вакантную должность в качестве проректора, а потом и с приставкой и.о. занял профессор кафедры менеджмента и экономики в спорте, доктор педагогических наук Сергей Сериков. Так три года в качестве исполняющего обязанности и живет.

Но ситуация, наконец, начала выправляться. Голосование за кандидатов назначено на 7 февраля. Кандидаты: Сергей Сериков и директор спортшколы по тхэквондо «Коре», профессора кафедры теории и методики физического воспитания, кандидат педагогических наук Максим Карпов.

Кандидаты проводят предвыборные встречи. Сергей Сериков за традиции, за развитие научной базы, за проект строительства крытого ледового дворцы.

Максим Карпов говорит, что хотел бы активнее к работе вуза привлекать представителей реальной спортивной сферы.

— Я бы хотел соединить спортивную общественность и работников университета. Своей миссией вижу то, чтобы УралГУФК стал лучшим спортивным вузом России, лицом Челябинской области, — говорит Максим Карпов.

Кстати, на свою предвыборную встречу, которая пройдет в вузе 5 февраля в 15.00, кандидат пригласил руководителей ведущих федераций Челябинской области, директоров и тренеров спортивных школ Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU