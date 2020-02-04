2020-02-04T14:56:34+03:00
Общество

В Челябинской области обнаружили свалку битых ртутных ламп

Склад организовали в промзоне города Миасс
Инна КУМЕЙКО
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Свалка ртутных ламп обнаружена в промзоне Миасса. Фото: Архив "КП".Свалка ртутных ламп обнаружена в промзоне Миасса. Фото: Архив "КП".
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Чрезвычайно опасные отходы — это о ртутных лампах, свалку которых нашли в Миассе. Осветительные элементы, которые должны утилизироваться особым способом, валялись кучей на земле в промзоне.

Опасный склад обнаружили волонтеры общественной организации «Гражданский патруль». Правозащитники обратились в министерство экологии и надзорные ведомства: небрежное обращение с опасными приборами может обернуться экологической катастрофой.

Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск замминистра экологии Виталий Безруков, жалоба поступила 4 февраля, и в этот же день на место выехали сотрудники Миасского отдела государственного эконадзора.

Промплощадка принадлежит компании, у которой есть лицензия на сбор и утилизацию ртутьсодержащих приборов. Храниться лампы должны в специальном помещении, в неповрежденной таре.

— Информация передана в управление Росприроднадзора и в управление Росприроднадзора. Пройдут проверки, чтобы выяснить, соответствуют ли условия хранения требованиям закона, — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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