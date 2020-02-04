В Челябинской области обнаружили свалку битых ртутных ламп
Чрезвычайно опасные отходы — это о ртутных лампах, свалку которых нашли в Миассе. Осветительные элементы, которые должны утилизироваться особым способом, валялись кучей на земле в промзоне.
Опасный склад обнаружили волонтеры общественной организации «Гражданский патруль». Правозащитники обратились в министерство экологии и надзорные ведомства: небрежное обращение с опасными приборами может обернуться экологической катастрофой.
Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск замминистра экологии Виталий Безруков, жалоба поступила 4 февраля, и в этот же день на место выехали сотрудники Миасского отдела государственного эконадзора.
Промплощадка принадлежит компании, у которой есть лицензия на сбор и утилизацию ртутьсодержащих приборов. Храниться лампы должны в специальном помещении, в неповрежденной таре.
— Информация передана в управление Росприроднадзора и в управление Росприроднадзора. Пройдут проверки, чтобы выяснить, соответствуют ли условия хранения требованиям закона, — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.
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