Школьников из Челябинска отправят на экскурсию в «Яндекс»

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:25:52+03:00

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Алексей Текслер предложил одаренным школьникам Челябинска экскурсию по офису «Яндекса». Это и многое другое губернатор Челябинской области в рамках обсудил с ребятами в рамках Всероссийской акции «Урок цифры».

Во время встречи, которая прошла Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей, большую часть вопросов посвятили теме мероприятия — системам «Умного дома» и голосовым помощникам, которые активно начинают использовать в Челябинской области.

Помимо беседы о цифровизации в регионе, школьники также успели рассказать и своих пожеланиях в обучении. Так, многие из учеников предложили отдать больше часов на IT-направлениях. Кроме того, школьники заинтересовались предложением посетить штаб-квартиру интернет-компании «Яндекс».

В завершении встречи губернатор также поделился планами о строительстве в Челябинске IT-квартала. По мнению главы региона, это может привлечь не только школьников, интересующихся технологиями, но и непосредственно сами компании для работы.

— Мы активно разрабатываем проект IT-квартала — это формат образовательной и рабочей среды. Если мы это сделаем вокруг одного из кампусов нашего университета, то вовлечем в эту сферу и студентов. Я считаю, что это достаточно важное направление. Мы работаем со многими крупнейшими IT-компаниями по различным проектам, чтобы привлечь их в регион в образовательный формат, потом формат филиала, лабораторий. Я уверен, что наши ребята абсолютно достойны получать таким образом образование от школьной скамьи до вуза и в дальнейшем работать в этой сфере, — рассказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU