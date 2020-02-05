2020-02-05T07:52:20+03:00
Общество

На здание Теплотеха в Челябинске сбросили цену

В октябре 2019 года 4 тысячи квадратных метров оценили в 122 миллиона
Андрей Москвичев
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Три этажа бывшего НИИ оценили в 91 миллион рублей. Фото: Google MapsТри этажа бывшего НИИ оценили в 91 миллион рублей. Фото: Google Maps
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В Челябинске повторно выставили на продажу часть здания Теплотехнического университета. В этот раз имущественный комплекс оценили на 30 миллионов ниже заявленной ранее цены.

Общая площадь продаваемого объекта около 4 с половиной тысяч квадратных метров. В нее входят офисные помещения на третьем, четвертом и пятом этажах в левом крыле и в центральной части административного здания. Кроме того, потенциальному покупателю также достанется машинное отделение лифта.

Сейчас большая часть помещений занята частными арендаторами. В качестве плюсов места собственник называет наличие столовой и круглосуточной охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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