На здание Теплотеха в Челябинске сбросили цену
В Челябинске повторно выставили на продажу часть здания Теплотехнического университета. В этот раз имущественный комплекс оценили на 30 миллионов ниже заявленной ранее цены.
Общая площадь продаваемого объекта около 4 с половиной тысяч квадратных метров. В нее входят офисные помещения на третьем, четвертом и пятом этажах в левом крыле и в центральной части административного здания. Кроме того, потенциальному покупателю также достанется машинное отделение лифта.
Сейчас большая часть помещений занята частными арендаторами. В качестве плюсов места собственник называет наличие столовой и круглосуточной охраны.
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ИСТОЧНИК KP.RU