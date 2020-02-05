Эксперты опасаются, что наша область попадает в зону риска по коронавирусу, а это скажется на экономике региона

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:45:41+03:00

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Челябинская область на 19 месте в рейтинге регионов, тесно сотрудничающих с Китаем. Список по итогам января составил фонд «Петербургская политика», сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Аналитики отмечают, что субъекты федерации из представленного рейтинга автоматически попадают в зону риска, поскольку на первый план вышла вспышка 2019-nCoV в КНР.

— Когда все плотно заняты здоровьем — не до экономики. И все-таки зафиксируем. Удар может принять на себя торговля с Китаем, драйвером которой являются поставки пищевой продукции. Готовы ли мы к нему, как прямо сейчас в аэропорту имени Курчатова готово к приему коронавируса МЧС в рамках своих учений? — задаются вопросом авторы «Челябушки». — У Челябинской области контракты с провинциями Хэйлунцзян, Хубэй, Шэньси и Синьцзян-Уйгурской автономией. Объемы экспорта растут с каждым годом, в 2018-м, помнится, было что-то около 35%. Запретили же когда-то ввоз турецких помидоров в ответ на атаку российского бомбрадировщика и рынок в Анкаре просел. Где гарантии, что происходящее сейчас не повлияет негативно на наши поставки в КНР?

ИСТОЧНИК KP.RU