Главврачом крупной больницы Челябинска стал известный в России нейрохирург

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:36:35+03:00

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После скандала с оплатой труда поменялся главврач челябинской городской больницы №6. После снятого с должности Виктора Шепелева и временно исполнявшего обязанности главврача Сергея Сметанича кресло руководителя займет Дмитрий Ростовцев. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Дмитрий Ростовцев окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», имеет сертификаты врача-нейрохирурга, онколога и организатора здравоохранения. Ростовцев также проходил обучение в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. профессора А. Л. Поленова в Санкт-Петербурге, работал в ведущих клиниках города, внедрял новые технологии.

Дмитрий Ростовцев уже представлен коллективу и приступил к исполнению обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU