В Челябинской областной больнице пациентов встречают с термодетекторами

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:56:40+03:00

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Вирус не проскользнет! Термодетектор, направленный в лоб визитера, через несколько секунд выдаст данные о температуре тела. Челябинская областная клиническая больница приобрела восемь дистанционных измерителей. Ими вооружили сотрудников, встречающих посетителей консультативной поликлиники, диагностического центра и отделения платной помощи. Еще один термодетектор есть в приемном отделении стационара. Кстати, работают с входящими ребята, проходящие альтернативную службу в армии.

За два дня с помощью термодетекторов выявлено трое пациентов с повышенной температурой. Первым делом, они прошли осмотр терапевта. Данные о самочувствии пациента передаются в поликлинику по его месту жительства.

Как сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, и в карантин работают все подразделения клиники. Введен масочный режим для сотрудников и пациентов; ограничены посещения в стационаре. Родственникам лежачих пациентов, нуждающихся в уходе, выдаются спецпропуска.

С помощью прибора повышенная температура выявлена за два дня у трех посетителей. Фото: Наталья Малухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU