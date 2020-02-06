2020-02-06T09:13:54+03:00
Общество

«Есть по 6 рублей и по 70»: УФАС проверила цены в аптеках Челябинска на медицинские маски

Кое-где их нет в продаже вообще
Лидия ПЕСКОВА
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Некоторые аптеки решили нажиться на масках.Некоторые аптеки решили нажиться на масках.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинской области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа, все школы закрыты на карантин. Одной из самых эффективных мер защиты от вирусов остается медицинская маска. Но в аптеках Челябинска они есть не везде, а кое-где цены на маски сильно завышены. К такому выводу пришла Антимонопольная служба, проведя рейд по аптекам.

— Минимальная цена за одну маску в Челябинске составляет 6 рублей. По такой цене маски реализуются в аптеках «Областной аптечный склад». В других аптеках: «Фармленд», «Классика», «Аптека от склада» и «Живика», — маски продают в упаковке по 3 или по 5 штук, — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным КП-Челябинск, в некоторых аптеках комплект из трех масок продают за 70 рублей за упаковку, а цены резко подняли совсем недавно. Это значит, что цены за одну маску разнятся примерно в четыре раза. И это трудно назвать нормальным.

— В части аптек медицинские маски отсутствуют. Однако нам обещают, что маски появятся уже в ближайшее время, — добавляют в УФАС.

Антимонопольщики будут проверять аптеки каждую неделю. Если вскроются вопиющие факты, информацию передадут в центральный аппарат ФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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