Однобокую улицу в микрорайоне Чурилово благоустроят принудительно

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:06:48+03:00

Дорога существует шесть лет, а тротуара все еще нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Судебные приставы будут добиваться полного благоутройства улицы Ферганской в Чурилово, об этом со ссылкой на прокурора Челябинска сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

Еще в июле 2018 года прокуратура Челябинска направила в Советский районный суд иск, в котором требовала от мэрии обустроить тротуары, сделать наружное освещение, установить дорожные знаки и восстановить разметку на дорогах в Чурилово. Частично требования суда город исполнил 2019-м. Но не в полном объеме. Из-за этого сейчас приходится принимать меры к принудительному исполнению.

Как только приставы получат исполнительный лист, будет возбуждено исполнительное производство. Если должник не исполнит решение суда в течение пяти дней, ему назначат исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей и выдадут новое требование. Проигнорирует и его — на чиновников могут завести уголовное дело.

Движение по улице Ферганской в Чурилово открыли в 2013 году. Но до сих пор дорога не сдана в эксплуатацию, так как с одной стороны нет пешеходного перехода. Тротуар проложен только со стороны новых многоэтажек, жители частного сектора вынуждены ходить по проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU