Из ледового городка в центре Челябинска вынесут все сказочные фигуры
Власти Челябинска приняли решение демонтировать все фигуры сказочных персонажей в ледовом городке на площади Революции. Фигуры подтаяли, когда в городе установились плюсовые температуры, и теперь представляют опасность для отдыхающих, сообщает пресс-служба мэрии.
Впрочем сам городок пока не закрывается. Если погода не подведет, елка и горки простоят до конца февраля.
Каждую горку будут периодически заливать, чтобы скаты оставались скользкими. Если в город опять нагрянет оттепель, городок опять закроют на время — до понижения температур. За ситуацией следят специалисты.
Кстати, одна фигура — четырехметровый Лебедь — уже исчезла из городка после январского потепления.
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ИСТОЧНИК KP.RU