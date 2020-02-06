2020-02-06T13:03:59+03:00
Общество

Из ледового городка в центре Челябинска вынесут все сказочные фигуры

Они существенно пострадали во время последней оттепели
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фигуры вынесут, но горки оставят.Фигуры вынесут, но горки оставят.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Власти Челябинска приняли решение демонтировать все фигуры сказочных персонажей в ледовом городке на площади Революции. Фигуры подтаяли, когда в городе установились плюсовые температуры, и теперь представляют опасность для отдыхающих, сообщает пресс-служба мэрии.

Впрочем сам городок пока не закрывается. Если погода не подведет, елка и горки простоят до конца февраля.

Каждую горку будут периодически заливать, чтобы скаты оставались скользкими. Если в город опять нагрянет оттепель, городок опять закроют на время — до понижения температур. За ситуацией следят специалисты.

Кстати, одна фигура — четырехметровый Лебедь — уже исчезла из городка после январского потепления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Административное дело о мусорном коллапсе в Челябинске может перерасти в уголовку
Рецепт борьбы с коронавирусом из Челябинска: соцсети высмеяли учения в аэропорту с ветошью у трапа и «буханками»
Из ледового городка в центре Челябинска вынесут все сказочные фигуры
Прокуратура проверила жалобу на поборы в 148-й школе Челябинска
Минобр объяснил, почему родители будущих первоклашек в Копейске ночевали у дверей школ
Пассажирке пришлось на руках заносить в самолет 12-летнего ребенка-инвалида
После гибели выпавшей из окна четырехлетней девочки возбудили уголовное дело
Соцсети предложили номинировать на Нобелевскую премию не Грету Тунберг, а Чистомэна из Челябинска
Однобокую улицу в микрорайоне Чурилово благоустроят принудительно
В Челябинске покажут фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной
«Я его слепила из того, что было»: жители Челябинска смеются над подземным переходом у бывшего «Ритма»
«Есть по 6 рублей и по 70»: УФАС проверила цены в аптеках Челябинска на медицинские маски
В Челябинской области все больше людей платят картами
Водитель, угробивший на дороге директора «Руслады», выслушал приговор в Челябинской области
На одном из предприятий Челябинска люди полтора года работали без зарплаты
Паспорта болельщика начали выдавать в Челябинске к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020
Осужденный на четыре года глава района в Челябинской области потерял должность
Кот с трудным характером ищет семью в Челябинске
«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто
«Ей просто не везло!»: жители Челябинска вступились за мать, у которой забрали в детдом пятерых детей
В Челябинской области из окна выпала четырехлетняя девочка