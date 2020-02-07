В магазинах Зауралья детям предлагают пожевать сопли и козявки

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:02:59+03:00

Как вам такие конфетки? Фото: Максим Привальчук

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Курганец Максим Привальчук выложил в группу «Вконтакте» фотографию жевательных конфет с веселеньким дизайном. На фантиках изображен противный монстр, наматывающий на палец сопли. Название: «Соплежуй. Кислючие козявки». Говорят, эти «вкусняшки» выложены на кассах в продуктовых магазинах.

— Фуу! Противно! Неужели кто-то покупает такое своим детям?! — возмущены подписчики паблика «Интересный Курган».

Однако, нашлись любители.

— Упаковочка аппетита не вызывает, но внутри просто зеленые кислые конфетки, которые любят дети. Мы пробовали, — написала Наталья Гринева.

Не в первый раз дизайн детских конфет возмущает родителей. Вспомним, например, жевательную резинку в виде сигарет, жвачку «Напугай» со страшными переводками и жидкие конфеты в шприце.

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ИСТОЧНИК KP.RU