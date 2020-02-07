2020-02-07T04:01:50+03:00
Общество

Молодая мама из Магнитогорска, пять лет сражавшаяся с болезнью, скончалась в День рождения сына

Ее пытались спасти сотни незнакомых людей
Нина НИКОЛАЕВА
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Виктория никого не оставляла равнодушной. Ей помогали сотни незнакомых людей. Фото: соцсетиВиктория никого не оставляла равнодушной. Ей помогали сотни незнакомых людей. Фото: соцсети
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За Викторию Зюзину, которая пять лет боролась с раком, переживал не только ее родной город Магнитогорск. В 2019 году она стала героиней программы на Первом канале, и слова поддержки стали приходить со всей страны. Люди помогали и финансово. Ведь лечение стоит очень дорого.

Например, «Комсомолка» писала о том, как совершенно незнакомая Виктории риэлтор перевела ей весь гонорар со сделки — 22 тыс. руб. К сожалению, победить лимфому четвертой стадии не удалось.

— Друзья... Жуткая, печальная новость. Вики не стало. Буквально только что… Пока просто нет слов… — написали родные молодой женщины 5 февраля поздно вечером.

Знакомые семьи рассказали, что Виктория скончалась в День рождения своего сына. Ему исполнилось пять лет. Вика заболела во время беременности, и все эти годы сражалась за жизнь ради своего ребенка. Она была невероятно сильной духом, доброй и располагала к себе людей. Ей было всего 28 лет. Все, кто знал девушку, скорбят вместе с ее родными. Редакция КП-Челябинск присоединяется к соболезнованиям семье Виктории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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