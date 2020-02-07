Челябинские депутаты все чаще рассказывают об изменениях в Конституцию

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:38:17+03:00

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В Челябинской области подсчитали, насколько активно депутаты рассказывают горожанам о поправках в Конституцию. Своеобразный топ составило агентство «Полит74».

Наибольшую активность проявили Анатолий Литовченко из «Единой России» и Валерий Гартунг из «Справедливой России». Оба написали восемь постов на своих страничках в Facebook, где рассказывали как о самих поправках, так и о различных событиях, связанных с ними.

Другие же депутаты высказывались не так активно. Дмитрий Вяткин из «Единой России» выложил два сообщения, которые были больше информативными. В них чиновник рассказывал какие изменения ждут Конституцию. Впрочем, были и те, кто выдвигал свои поправки. Так, бывший кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР Виталий Пашин предложил ограничить места в Государственной думе для одной партии.

Другие известные депутаты такие как Андрей Барышев, Владимир Бурматов и Елена Ямпольская пока молчат. Впрочем, это может быть связано с активностью их аккаунтов: на их страницах редко появляются посты.

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ИСТОЧНИК KP.RU