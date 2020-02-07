В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:09:18+03:00

Александр Егоров на "козьей" тропе для пешеходов в центре Челябинска. Фото: Архив героя публикации.

Александр Егоров прошел по «козьим тропам» на улице Труда

Изменить размер текста: A A

Назначенный заместителем главы города Александр Егоров Егоров активно изучает состояние городской среды в Челябинске.

На днях новый руководитель раскритиковал огромную хаотичную парковку под окнами мэрии.

Накануне в администрации Центрального района Егоров обсуждал проекты благоустройства общественных пространств. Выделил только один, по ул. Петра Сумина. И сообщил в соцсетях:

«Остальным нужна серьезная переработка. Некоторые эскизы совсем сырые, либо устаревшие».

А после заседания Александр Егоров прогулялся по центру. В Фейсбуке опубликовал снимок: узкий тротуар, заваленный снегом. Сбоку — страшный бетонный забор.

«Вечерний пеший обход улицы Труда и Российской в центральной части города. Качество городской среды можно определить по выражению лица».

Подписчики воодушевлены:

Елена Мицих: Отличная практика для руководителей ходить пешком по своему городу!».

Александр Юдин: «Успехов! Сдвинуть можно, объединившись!».

Напомним, Наталья Котова объявила в Челябинске пятилетку благоустройства. Город должен стать дружелюбным к пешеходам.

"Эстетика" челябинских улиц. Фото: Архив героя публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU