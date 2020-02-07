В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре
Назначенный заместителем главы города Александр Егоров Егоров активно изучает состояние городской среды в Челябинске.
На днях новый руководитель раскритиковал огромную хаотичную парковку под окнами мэрии.
Накануне в администрации Центрального района Егоров обсуждал проекты благоустройства общественных пространств. Выделил только один, по ул. Петра Сумина. И сообщил в соцсетях:
«Остальным нужна серьезная переработка. Некоторые эскизы совсем сырые, либо устаревшие».
А после заседания Александр Егоров прогулялся по центру. В Фейсбуке опубликовал снимок: узкий тротуар, заваленный снегом. Сбоку — страшный бетонный забор.
«Вечерний пеший обход улицы Труда и Российской в центральной части города. Качество городской среды можно определить по выражению лица».
Подписчики воодушевлены:
Елена Мицих: Отличная практика для руководителей ходить пешком по своему городу!».
Александр Юдин: «Успехов! Сдвинуть можно, объединившись!».
Напомним, Наталья Котова объявила в Челябинске пятилетку благоустройства. Город должен стать дружелюбным к пешеходам.
"Эстетика" челябинских улиц. Фото: Архив героя публикации.
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