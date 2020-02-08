Зараженные киви нашли в Челябинске
Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области досматривали товар, который должен был отправиться в Казахстан, и нашли мертвых насекомых. Партия киви из Ирана весом 19 тонн оказалась заражена тутовой щитовкой.
Этот карантинный вредитель безопасен для человека. Он приносит вред только для рассады. Учитывая это и факт, что насекомое было уже мертвым, специалисты посчитали партию фруктов неопасной и разрешили вывезти.
— Беспокоиться по поводу тутовой щитовки на плодах киви не стоит: на качество продукта и товарный вид она не влияет. В любом случае фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть, — говорят в отделе надзора за обеспечением карантина растений Россельхознадзора по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU