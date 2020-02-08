Пенсионера с листовками, оскорбляющими власть, задержали в Челябинске
Полиция задержала в Центральном районе Челябинска 60-летнего горожанина. Вечером 4 февраля он расклеивал на административном здании листовки оскорбительного содержания про власть, Сирию и Украину. Надписи с матершиными словами он сделал сам.
Во время задержании мужчина вел себя агрессивно, рассказали в ГУ МВД Челябинской области. За это ему выпишут штраф. Что же касается листовок, то сейчас все материалы дела переданы в прокуратуру Центрального района Челябинска. Решение будет принято после их изучения.
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ИСТОЧНИК KP.RU