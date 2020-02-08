2020-02-08T16:35:08+03:00
Происшествия

«Пробил стекло головой»: очевидцы массового ДТП в Челябинской области рассказали о виновных и пострадавших

Подробности происшествия на Копейском шоссе, где столкнулись грузовик, самосвал и две легковушки [видео]
Ирина КАРЕЛИНА
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Массовое ДТП в Челябинской области парализовало движение. Фото: vk.com/podslushano_kopМассовое ДТП в Челябинской области парализовало движение. Фото: vk.com/podslushano_kop
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Страшная авария произошла утром 8 февраля на выезде из Копейска в сторону Челябинска. Напомним, столкнулись четыре машины: грузовик, самосвал и две легковушки. Превратившись в единую железную груду, они перегородили проезд. Образовалась огромная пробка. Приехали сотрудники ГИБДД, скорая помощь. Движение было восстановлено через 40 минут.

Пока достоверно не известно, кто виноват. Но очевидцы рассказали о том, что видели своими глазами.

— В аварии виноват водитель мусоровоза: не соблюдение дистанции. Водителя на «Форде» занесло первого, и она, не справившись с управлением, влетела в столб. Пассажир пробил стекло головой. Его увезли в больницу. Остальные участники аварии целы, — написал Адис Халилов в группе «Подслушано Копейск».

Массовое ДТП в Челябинской области.

— Синяя иномарка (»Форд» — прим. автора) ехала впереди меня по левой полосе. Впереди нее и рядом не было ни одного авто, — рассказывает Ражап Гиниятуллин. — Вдруг из-за колеи и гололеда авто завиляло. Потом, видать, сбросили газ, и машина еще сильнее завиляла. Затем ушла вправо — прямо в вывеску автозаправки. После удара автомобиль скатился обратно на дорогу и перегородил правую полосу. Я успел проехать по левой полосе, а сзади ехавшие машины не успели затормозить.

Некоторые винят в аварии состояние дороги. Говорят, что на том месте — колея. Плюс изгиб дороги и гололедица сделали свое дело. А кто-то из очевидцев подметил, что если бы слева не было заграждения, машины вынесло бы на встречку, и последствия аварии были бы еще страшнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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