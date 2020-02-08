Философский вандализм: 2020 превратили в SOS в Челябинской области

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:50:22+03:00

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В Копейске у ледяной скульптуры 2020, обозначающей наступивший год, вандалы снесли одну цифру. Получилось SOS. Об этом рассказали горожане в группе “Копейск [В]Теме” в ВК.

— Кажется, жители Копейска на что-то намекают, — комментируют подписчики паблика.

Некоторые усмотрели в этом почти философский смысл: мол, год-то високосный. Люди, которые верят в нумерологию, считают его более опасным и неудачным, по сравнению с обычными годами. Вот кто-то и решил заранее отправить сигнал бедствия SOS.

Но версия провалилась. Через пару дней от ледяной скульптуры осталась одна только двойка — без всякого смысла.

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ИСТОЧНИК KP.RU