2020-02-10T08:58:09+03:00
Общество

Назначен новый главный архитектор Челябинска

Молодому специалисту чуть больше 30 лет
Андрей Москвичев
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Павла Крутолапова называли главным кандидатом еще во время конкурса. Фото: архив героя публикацииПавла Крутолапова называли главным кандидатом еще во время конкурса. Фото: архив героя публикации
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Теперь официально: Павел Крутолапов назначен главным архитектором Челябинска. Ранее глава города Наталья Котова уже назвала его главным кандидатом.

— Надеемся, что внешний вид Челябинска будет меняться в лучшую сторону, — рассказала градоначальница во время еженедельного аппаратного совещания.

Наталья Котова уже обсуждала с Крутолаповым идеи по архитектурному строю Челябинска. До назначения молодой специалист работал в частных структурах, а в соцсетях стал известен во время скандалов со строительством часовни напротив ЮУрГУ. Тогда компания Крутолапова бесплатно разработала эскиз отреставрированного сквера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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