Назначен новый главный архитектор Челябинска
Теперь официально: Павел Крутолапов назначен главным архитектором Челябинска. Ранее глава города Наталья Котова уже назвала его главным кандидатом.
— Надеемся, что внешний вид Челябинска будет меняться в лучшую сторону, — рассказала градоначальница во время еженедельного аппаратного совещания.
Наталья Котова уже обсуждала с Крутолаповым идеи по архитектурному строю Челябинска. До назначения молодой специалист работал в частных структурах, а в соцсетях стал известен во время скандалов со строительством часовни напротив ЮУрГУ. Тогда компания Крутолапова бесплатно разработала эскиз отреставрированного сквера.
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ИСТОЧНИК KP.RU