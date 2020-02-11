2020-02-11T10:30:17+03:00
Общество

В Челябинском музее отказались показывать Ленина в образе гриба

Арт-объекты посчитали неуместными
Ирина Фадюшина
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Арт-объекты выставляли в «Музее советского быта» ЕкатеринбургаАрт-объекты выставляли в «Музее советского быта» ЕкатеринбургаФото: СОЦСЕТИ
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Исторический музей Южного Урала отказался от идеи привезти скандальную выставку «Вечно живой» из Екатеринбурга. Они посчитали, что выставлять бюсты Ленина в образах гриба, мушкетера, фараона к 150-летию вождя мирового пролетариата не совсем уместно.

Как уточнил пресс-секретарь музея Айвар Валеев, произошло недоразумение.

— Мы готовим экспозицию к 150-летию Ленина. Возможность выставить эти экспонаты действительно обсуждалась, мы сделали запрос в «Музей советского быта», но решили отказаться от этой идеи. Когда увидели фото — стало ясно: прикольно, но не вполне уместно. А ребята из Екатеринбурга, вероятно, поняли, что уже есть какая-то договоренность и поспешили сообщить об этом, — объяснил Айвар Валеев.

В челябинском музее подчеркивают, что не имеют ничего против современного искусства. Например, на ежегодном фестивале современного искусства «Дебаркадер» такие арт-объекты нашли бы свое место.

— Было бы, конечно, забавно устроить такой хайп, но возникает вопрос контекста. Наш исторический музей готовит серьезную выставку к 150-летию Ленина. Кто бы как ни относился к Ленину, это историческая фигура, выдающаяся личность. Сейчас есть очевидная необходимость дать ей оценку. Выставка по понятным причинам получается довольно академичная, — добавил Айвар Валеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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