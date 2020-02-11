В Челябинске ТЭЦ сбрасывала в озеро грязные стоки
Энергетическую компанию «Фортум» оштрафовали за нарушения экологических требований в работе Челябинской ТЭЦ-1. В течение прошлого года предприятие регулярно сбрасывало сточные воды в озеро Шелюгино в Копейске. В них проверяющие обнаружили повышенную концентрацию вредных веществ: меди, нефтепродуктов и железа. Нарушения выявила Челябинская природоохранная прокуратура.
— В отношении юридического лица, компании «Фортум», возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало «Фортум» на 150 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU